港报财经评论: 恒指后抽,幅度有谱--经济日报2月22日

恒指后抽,幅度有谱 /林瑞芬 正如前日称期指转大低水有预示,恒指昨遭看淡的投资者袭击,22,800-23,200所囤牛证近杀晒.恒指昨低见22,828,收报22,906,跌1.72%.国指则挫2.2%至11,426.大市成交额近811亿港元.美股周三跌0.8%-1.5%不等.中国内地股市周四跌1.36%-4.06%不等,加速港股下调.恒指自2月跌穿自去年9月延伸上升轨后,10天线跌穿20天线,昨再失守50天线,回补1月2日裂口,调整浪一步一步来.早有预谋的调整,大家应不意外.附图周线图分析,后市再落,主要关键有两个:一是保历加通道中轴支持位近22,500.一是升穿下降轨之后抽支持位近22,000. 虽说港股是早有预谋作回吐,既来之则安之,也要同大家检阅所谓之藉口,美联储委员提倡减慢量宽言论非新意,去年早有人提出.量宽量紧确是周期,有宽自有紧,但紧的时机亦未必在今年上半年,因美国经济未全摆除放慢压力,自动减赤对经济的影响仍存.至于中国内地人行由收水,到公布新”国五条”,被疑虑对货币政策的收紧及对加重宏调楼市,又似乎太过虑.一来前者是农历年前后的惯性操作,后者亦不见得是对中国内地楼市再推重招之兆,尤其明显见大部分内房股昨早先跌后回升,龙头中国海外 及华润置地 分别从低位至收市反弹了3.5%及3.3%,昨收市较前日收市分别升0.9%及1.4%,1月股价作回调近两个月,现反有体现坏消息公布如释重负之感.由此可见,市场大户在找藉口推低大市,主要是重新洗牌,等候下铺再玩过. 看市势好似看得好通,但股场虾人玩在于心理,有些股民可能见急跌忍不住入场低捞,又有可能股民一于死等,望等到更低位捞,但后市可能无声无色见了低位,从后赶上又嫌买货,最后见价真上了被迫抢贵.短线股价之上落,说穿了供求问题,群众心理博弈为主,可以是很飘忽无谱,无必胜方程式准确预测可言,靠实务盈利面判中期势就还是有几分准确度,好似今周曾分析过的港华燃气 拟以6.4港元-6.5港元收集,但股价在周三就抢上7.06港元,周四报6.85港元,大市调整浪中算硬净,主要是行业前景佳,公司背景好. 国指震荡,料守11,000 /余少文 中国继续收水,加上美国或提早加息,累及中港股市急挫,由于利淡因素仍然困扰市场,国指在阴霾下要下试11,000点,预期大市3月业绩期可以反弹,只是股民短期要忍受大市震荡.A股昨日裂口下跌,上证综合指数一度下试2,300点,全日跌71点或3%,收2,325点.国企指数市况同样恶劣,全日跌256点或2.2%,收11,426点,成交额增加至181亿港元,不足10%主板H股可以逆市上升.而红筹指数跌60点或1.3%,收4,536点,成交额65亿港元,内房股逆市靠稳.大市急挫,是中美两地都有利淡消息,分别为中国国务院推出房地产国五条、人民银行继续正回购操作和美国可能提早加息,国指在内外夹击下,录得两星期以来最大单日跌幅.不过,中国内地楼市过热,市场已预期中国会出招,今次推出国五条,要求地方政府公布住房价格控制目标、扩大房产税改革试点范围、增加住房用地等,跟早前指房产税短期难以推出的消息,出现显着变化,反映新领导人上场后,锐意解决部分城市楼价过热问题. 而大市去年第四季回升,其中动力来自内房股,尽管昨日逆势回升,或是国五条内容并没有新意所致,只是新领导人新官上任三把火,相信他们的决心,内房股既然出现暗涌,小心短线反弹后又要下跌,添加大市回调压力.至于央行周二恢复正回购操作后,昨日再进行正回购操作,虽然只有28天和91天期合共200亿元人民币正回购交易量,但今周合计8,600亿元人民币逆回购到期,加上全周有500亿元人民币正回购,全周回笼资金达9,100亿元人民币,市场流动性开始收紧,7天和14天银行同业拆息只是轻微回升4.9个和5.12个基点,不排除1月外汇占款显着增加.只是重启正回购的意义大于交易量,显示中国要防止流动性过剩引发通胀. 美国方面,市场已预计可能提早加息,只是美国联储局会议纪录显示,当局可能在就业大幅改善前,已经放缓或停止购买资产,即结束量化宽松措施及可能较预期更早加息.由于美国极低息环境导致全球流动性泛滥,美国一旦加息,大户便要班资回朝,环球股市自然下跌,资金自由出入的香港,又会成为大户提款机,届时跌幅会较其他市场更大.但预期美国未来一年不会加息,但相关消息会令中资股不时出现震荡.