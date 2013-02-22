修正-离岸人民币:德银三年期宝岛债询价利率区间2.0-2.5%--消息

(修正电头为"台北")

路透台北2月22日--- - 两位了解情况的消息人士周五表示,德意志银行 已开始向市场展开宝岛债的询价作业,三年券的参考利率暂定在2.0-2.5%,五年券则在2.3-2.7%.

消息人士称,德意志银行尚未向金管会与央行等主管机关送件,但内部规划发行10亿人民币的宝岛债,但若市场反应良好,也不排除扩增至20亿.并预计在3月底完成发行.

路透尚未联络到德意志银行对上述消息给予置评.