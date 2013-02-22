修正-离岸人民币:德银三年期宝岛债询价利率区间2.0-2.5%--消息

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
(修正电头为"台北")
路透台北2月22日--- - 两位了解情况的消息人士周五表示,德意志银行 已开始向市场展开宝岛债的询价作业,三年券的参考利率暂定在2.0-2.5%,五年券则在2.3-2.7%.
消息人士称,德意志银行尚未向金管会与央行等主管机关送件,但内部规划发行10亿人民币的宝岛债,但若市场反应良好,也不排除扩增至20亿.并预计在3月底完成发行.
路透尚未联络到德意志银行对上述消息给予置评.
路透先前曾报导,德意志银行等外资以及本地银行积极向主管机关接洽,这些银行基于客户的投资需求,将很有机会成为首批人民币债券的发行主体. (完) (记者 董永年; 审校 屈桂娟)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。