中国旅游: 2012年国内出游人数29.6亿人次,旅游收入突破2万亿元

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
路透北京2月22日 - 发展旅游业刺激消费,无疑是中国扩内需、发展第三产业的重要内容.中国国家统计局周五公布2012年统计公报显示,去年全年中国国内出游人数高达29.6亿人次,国内旅游收入突破2万亿元人民币.
统计局网站发布新闻稿称,2012年全年国内出游人数同比增长12.1%,国内旅游收入2.27万亿元,增长17.6%.
同期国内居民出境人数8,318万人次,增长18.4%;其中因私出境7,706万人次,增长20.2%,占出境人数的92.6%.
但全年入境旅游人数13,241万人次,同比下降2.2%,2011年时为增加1.2%;其中,外国人入境旅游人次微幅增长0.3%,香港、澳门和台湾入境旅游人次下降2.9%.
中国本周一发布国民旅游休闲纲要(2013-2020年),明确指出到2020年,职工带薪年休假制度基本得到落实;同时将加大政策扶持力度,逐步增加旅游休闲公共服务设施建设的资金投入;并要鼓励社会力量投资建设旅游休闲设施,开发特色旅游休闲线路和优质旅游休闲产品.
中国国家旅游局局长邵琪伟此前曾预计,2013年全国旅游业发展的预期目标为旅游总收入2.85万亿元,增长11%,预计新增旅游直接就业50万人左右.(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。