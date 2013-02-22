重发-中国新债: 安信证券下周三将招标发行15亿元短期融资券,期限三个月

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
(重发以调整格式) 路透上海2月22日 - 中国安信证券股份有限公司周五公告称,将于下周三(27日)在银行间债市招标发行15 亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天). 刊登在中国债券信息网的公告称,上述短融具体招标时间为2月27日10:00-11:30.具体条款如下: 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ==================================================================================== 安信证券 35 15 3 2/27招标 兴业银行 AAA 2/28 3/1 ====================================================================================(完) 参看详情,请点选中国债券信息网网站(here) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。