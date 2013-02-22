版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 11:10 BJT

重发-中国新债: 安信证券下周三将招标发行15亿元短期融资券,期限三个月

(重发以调整格式)
    路透上海2月22日 - 中国安信证券股份有限公司周五公告称,将于下周三(27日)在银行间债市招标发行15
亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).
    
    刊登在中国债券信息网的公告称,上述短融具体招标时间为2月27日10:00-11:30.具体条款如下:
    
    具体条款如下:
    
  发行人   注册金额   拟发规模  期限   发行日    承销商    主体评级   起息日   上市日
          (亿元)     (亿元)    (月)                                 (缴款日)    
 ==================================================================================== 
 安信证券     35        15      3     2/27招标  兴业银行    AAA      2/28       3/1
 ====================================================================================(完)  

  参看详情,请点选中国债券信息网网站(here)

 (发稿 徐永; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐