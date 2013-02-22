背景资料: 香港主要人民币债券发行情况一览

港报社评：豪版笼屋绽现，规管安全遏乱象--经济日报4月5日

楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。