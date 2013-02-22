《离岸人民币综述》美元债抢钱潮料趋降温,投资人更加精挑细选

记者 李珊珊/陈敏

路透香港2月22日 - 近几周来的美元债抢钱狂潮,可能要告一段落.随着市场对于美国何时结束量化宽松的担忧渐生,以及中国重申维持楼市调控等讯息浮现,"价格风险"已让投资人对于投资标的更加精挑细选,可能会让未来一级市场的信用价差扩大.

本周公布的会议记录显示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员对于量化宽松的效果有过一场激辩,尽管尚无人预期FED的政策将立即改弦易辙.然而,"价格高企也是风险",债市对于负面讯息的反应趋于敏感.

以中国内地住宅为主营业务的香港上市公司旭辉地产 一笔五年期美元债券今日流标,本周开售的几支投资评级美元债券也未出现以往热络的抢购.此外,较早发行的几支美元永久债券也较发行价格出现明显回档.市场人士指出,这显示市场胃纳量已经达到一定的限度,评级较低或是知名度不高的发行人,未来可能会付出更高的成本.

"过去几周的供给量太大,一个月的时间几乎把前一年的量都发了,持续下去市场肯定受不了."凯基证券(亚洲)债券部交易员钱进说.

他指出,美元高收益债券的风险不在于基本面,而是资金流动.先前央行放水释出的流动性,不少找向高收益产品.不过,近期流入股市的资金增加,虽然暂时不见资金自债市大规模撤出,但"(fund flow)是今年的大主题,大家都很谨慎."

汇丰预估,第一季亚洲美元债券可能出现短期性的调整,根据其追踪亚洲非日本美元债券收益的"亚洲美元债券指数(ADBI)"与美债的价差将扩大至300-600基点,目前约在265个基点.

根据中银国际,年初迄今短短一个月余,除日本以外的亚洲区已有约236亿美元的美元债券发行,几达去年的20%,香港为主要市场之一.而来自中国房地产开发商的发行量占全中国/香港的六成.

离岸人民币方面,愈来愈多的企业资金流入可交收市场,期以获得更佳的避险管道,令曾经是进出口商首要避险渠道的人民币不可交收远期外汇(NDF)成交量渐减少.此外,市场对于今年汇率升值幅度预期温和,也让盯住境内人民币的NDF市场日渐冷清.

一香港银行交易员说,"使用CNH市场规避汇率风险的企业增加."他指出,一些中国进口商选择在离岸人民币/美元远汇来锁定资金成本.

在远汇使用量成长之际,交易商预估,NDF每日平均成交量降至约30亿美元,两年前大约在50亿美元.

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 8,421.0 23 2. 法国巴黎银行 4,315.8 14 3. 渣打 3,775.5 11 4. 澳洲国民银行 2,000.0 3 5. 中银 1,876.7 2

**本周市场动态**

--中国金融改革创新的"试验田"--前海成立股权投资母基金、产业准入等相关政策有望在今年上半年落实.香港希望直接参与前海发展,提供建筑地产和金融等服务.

--香港交易及结算所有限公司 指出,中银香港 成为人民币期货的庄家,自下周一(25日)起提供合约的双向持续报价.

--台湾投信业者推出人民币计价基金审核待发逐渐增温.竞逐首档发行的人民币计价基金已包括复华人民币伞型基金、富邦中国债券伞型基金及华南永昌人民币高收益债券基金,三档基金均将人民币债券列为主要投资标的.

--一位了解情况的消息人士周五表示,中国信托商银"宝岛债"(人民币债)已于今日开始向客户收单,由于本地证券商与银行反应尚称良好,三年券的发行利率料就会定在2.9%,至于发行量至少在5亿元人民币以上.