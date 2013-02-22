中国货币市场: 隔夜和七天回购利率延续升势,下周关注央行公开市场动向

路透上海2月22日 - 中国银行间市场隔夜和七天期质押式回购利率 周五延续小幅上涨态势.央行本周大规模回笼资金后,目前流动性从前期过度泛滥,基本回归至相对平衡态势.

业内人士指出,下周将届月末,且周初会有存款准备金补缴,或许会对资金面造成一定压力,但最终仍要看央行在公开市场如何操作,相信央行会视市场状况而动,总体会以维持资金面的稳定为目的.

"央行有这么大的回笼,利率不可能一点都不动,(利率)回升是正常反应,整体上资金是相对平衡的,"上海一商业银行交易员称.

她表示,下周资金虽然会有部分压力,但目前央行操作工具比较丰富,太宽松和太紧的资金面都不是央行乐见,央行应该会以保持资金面的平稳为目标.

过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

===============================================================

质押式回购

其中:隔夜 2.2077 2.0280 +17.97

七天 3.1024 2.9989 +10.35

14天 2.9978 3.0546 -5.68

上交所债券回购

一天 2.8050 3.1650 -36.00

七天 2.8500 2.6050 +24.50

14天 2.9750 2.7200 +25.50

回购定盘利率

隔夜 2.2500 2.1000 +15.00

七天 3.0800 2.9983 +8.17

14天 3.0500 3.0500 0.00

shibor

隔夜 2.2000 2.0180 +18.20

七天 3.0910 2.9980 +9.30

三个月 3.8798 3.8800 -0.02