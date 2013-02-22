台湾债市: 公债RP利率持稳区间下缘,通货陆续回笼令银行资金去化压力大

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
路透台北2月22日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周五主要交投落在既有区间下缘.证券资金调度人士认为,由于农历年后通货持续回笼,加上央行冲销力道保守,银行资金去化压力大,令RP成交利率向区间下缘靠拢.
他们表示,明天补行上班日到期落点很少,预期成交量将偏低,下周适逢月底虽不致于影响RP利率,但货币市场面对月底、旬底资金调度还是会保守操作,下周RP利率可望持稳低位,而下月初RP利率仍有下调空间,公债RP利率缓步趋跌向0.68%靠近.
"RP利率下的幅度不会太快,1个bp(基点)、1个bp往下调."一证券资金调度交易员说.
票券商方面,一大型票券商调度人士称,今日六天期公司债RP利率再下调1个基点至0.71%,10天期公债RP利率也下调1个基点至0.66%.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.70%,主要交投落在0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%.(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。