台湾债市: 公债RP利率持稳区间下缘,通货陆续回笼令银行资金去化压力大

路透台北2月22日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周五主要交投落在既有区间下缘.证券资金调度人士认为,由于农历年后通货持续回笼,加上央行冲销力道保守,银行资金去化压力大,令RP成交利率向区间下缘靠拢.

他们表示,明天补行上班日到期落点很少,预期成交量将偏低,下周适逢月底虽不致于影响RP利率,但货币市场面对月底、旬底资金调度还是会保守操作,下周RP利率可望持稳低位,而下月初RP利率仍有下调空间,公债RP利率缓步趋跌向0.68%靠近.

"RP利率下的幅度不会太快,1个bp(基点)、1个bp往下调."一证券资金调度交易员说.

票券商方面,一大型票券商调度人士称,今日六天期公司债RP利率再下调1个基点至0.71%,10天期公债RP利率也下调1个基点至0.66%.