更新版 1-台湾数据: 官方再调高今年经济成长预估,不排除央行意外升息

(新增分析师评论以及官员说法)

* 去年第四季GDP成长3.72%,高于概估

* 官方再调高今年全年GDP预估至3.59%

* 通膨若再走高,央行或有升息可能--分析师

路透台北2月22日 - 台湾去年第四季经济成长率3.72%,创下六季以来高位.而官方也再度略调高今年GDP成长预估,景气明显步向复苏.分析师认为,通膨走势必须留意,也不排除央行今年将会有意外升息的举措.

台湾主计总处周五表示,由于全球景气回稳,出口好转,而股市交易转趋活络,消费氛围改善之下,上修今年全年的经济成长预估至3.59%;而今年CPI(消费者物价指数)成长预估也略微调高,由1.31%调高至1.37%.

"政府已对台湾经济转为更趋乐观,"渣打银行首席经济分析师符铭财称,"后续要关注通膨趋势,我们预期如果CPI升幅高于1.5%,央行将在6月升息."

多数金融机构仍对台湾央行今年重贴现率保持1.875%的预估,且持续至今年底.但少数金融机构自第二季起也开始预估台湾央行将有升息举措.(台湾央行利率预估请见 )

不过,国泰金控经济研究处襄理陈钦奇表示,随着美国及中国经济数据偏向正面,台湾经济也将随之成长,今年GDP数据略微往上微调,显示台湾经济缓步复苏,推估台湾央行并不会急着升息.

"今年升息的机会都不大."陈钦奇说.

**景气明显步向复苏**

主计长石素梅表示,若以第四季的经济成长率来看,去年第四季的经济已开始明显复苏,而今年的各季情况也是逐季转好.

若以季调后经济成长率对上季年率(SAAR)来看,去年第四季经济成长率是7.30%,而今年各季预估分别是1.80%、3%、3.33%以及5.24%.

大众银行分析师陈森林也认为,股市上涨因素带动下,目前整体气氛较好.

"可是从美国与欧洲数据来看,终端需求并没有非常强,尤其欧洲没有起色...接下来美国还有加税问题,欧洲就更不用说了,所以要小心过度乐观后的不如预期."陈森林说.

美国联邦储备理事会(FED)两位高级官员周四暗示支持缩减美联储大举购债计划规模,市扬揣测购债结束时间可能早于预期.这令市场紧张不安,美国股市随后急转直下,料将结束连续七周的涨势.标准普尔500指数周四收低0.68%,盘中跌幅一度达到1.24%.

不过主计总处表示,本次的GDP预测并未加入美联储可能提前结束购债计划的变数.若日后此因素致使美国的经济成长率走滑,则会反映于未来的经济预测当中.

新加坡今日亦公布去年第四季的经济成长率为1.5%,2012年全年为1.3%.

去年第四季亚洲各国显现经济回温迹象.以中国为例,去年全年国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.

马来西亚去年第四季经济则同比增长6.4%,主由强劲内需带动 ;泰国第四季经济成长亦较上季增加3.6%,异常强劲.(亚洲经济体增长情况请见 )

以下为主计处今日公布的相关数据:

* 2012年第四季经济成长率年增3.72%(先前概估值为3.42%)

* 2012年第四季经济成长率经季调对上季年增1.78%(saqr)

* 2012年经济成长率年增1.26%(原估增1.25%)

以下为预估值:

* 2013年经济成长率3.59%(原估增3.53%)

* 2013年消费者物价指数年增率1.37%(原估增1.31%)

* 2013年出口金额年增率6.23%(原估增6.07%)