《台湾重要政经日程》--2月23日

《全球汇市》美元上涨，因美国民间就业数据强劲
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
===================今日重要政经消息=====================
2/23(六) --08:25 2013年行政院政务首长研讨会,讨论有关劳保年金、核能政策和媒体垄断等议题. --12:00 台湾券商公会新春媒体记者会. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
==================近期重要政经消息======================
*2/25(一) --10:00 台经院景气动向记者会. --12:00 人民币债券在台湾发展研讨会. --台湾执政党--国民党荣誉主席连战访问北京,会见中国领导人习近平.
2/26(二) --08:30 主计总处公布1月经季调失业率,上月为4.22%. *--09:00 立法院开议. *--12:00 富邦投信2013大中华市场投资趋势和展望. *--14:00 仲量联行2013年海外投资论坛记者会. --16:00 经济部公布1月外销订单,12月为年增8.5%.
2/27(三) --16:00 经济部公布1月工业生产,12月为年增2.39%.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) *--10:00 汇丰公布台湾2月PMI,上月为51.5. --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/5(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率,1月为上涨1.15%. --16:10 央行公布2月外汇存底,1月底时为4,065.57亿美元.
3/7(四) --16:00 财政部公布2月出/进口数据,上月出口年增21.8%.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
* 金价未能突破200日移动均线带来压力 * 美国就业数据优于预期 * 美联储发布会议记录后美元走软，提供支撑 * “习特会”前，避险需求支撑金价 路透纽约/伦敦4月5日 - 金价周三从一个月高位回落，此前美国公布 的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元，但在美国联邦储备理 事会(FED/美联储)发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。 美联储会议记录显示，只要经济数据保持强劲，美联储就应在今年晚 些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。之后金价 缩减部分跌幅。 1857 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,251.74美元，美国期金 收挫0.8%，报1,248.50美元。 盘中稍早，美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美 国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，而且远高于分析 师预估的增加18.7万个。 “ADP就业数据远胜预期，拖累金价下滑，并给美元指数一些支撑
路透纽约/伦敦4月5日 - 原糖期货周三跌至11个月低位，回吐了早盘的升幅，因技术性阻力抵消了主要消费国印度将允许无关税进口原糖的消息，伦敦可可和阿拉比卡咖啡小幅下跌。