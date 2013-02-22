中国债市动态: 资金面担忧推短券收益率走高,但中长债抛压趋缓

路透上海2月22日 - 中国银行间市场周五早盘短券收益率走高,因美联储(FED)退出量化宽松的预期以及中国央行公开市场转向回收过剩资金,令资金面担忧升温,不过中长债抛压较昨日明显减缓.

交易员并指出,由于FED退出宽松政策尚无明确时间表,而中国央行本周重启正回购主要目标亦是为了防止流动性过于泛滥,因此短期内资金面大幅收紧的可能性有限,债市持续走弱的动力并不大.

"短端卖的挺多的,一年国债上了2-3个点,如果美国退出QE(量化宽松),美元强势,海外热钱进来的就少了,"上海一银行交易员称.

据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.尽管疑虑攀升,但美联储不太可能撤出刺激举措.

过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.