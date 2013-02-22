中国债市动态: 资金面担忧推短券收益率走高,但中长债抛压趋缓

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
路透上海2月22日 - 中国银行间市场周五早盘短券收益率走高,因美联储(FED)退出量化宽松的预期以及中国央行公开市场转向回收过剩资金,令资金面担忧升温,不过中长债抛压较昨日明显减缓.
交易员并指出,由于FED退出宽松政策尚无明确时间表,而中国央行本周重启正回购主要目标亦是为了防止流动性过于泛滥,因此短期内资金面大幅收紧的可能性有限,债市持续走弱的动力并不大.
"短端卖的挺多的,一年国债上了2-3个点,如果美国退出QE(量化宽松),美元强势,海外热钱进来的就少了,"上海一银行交易员称.
据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.尽管疑虑攀升,但美联储不太可能撤出刺激举措.
过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.
剩余期限约0.65年的固息国债120019券 最新成交收益率为2.68%,上日尾盘为2.65%.(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。