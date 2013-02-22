中国汇市: 人民币即期早盘先跌后升,受净结汇平稳带动

* 人民币即期低开后走升

* 中间价微跌

* 净结汇推升成交价

* 后期中间价或随亚洲货币续温和走贬

路透北京2月22日 - 人民币兑美元即期 周五早盘低开后走升.人民币中间价温和走弱,与隔夜美元强势保持一致.不过交易员称客盘难觅明显购汇,净结汇平稳推升成交价格.

"市场上还是(美元)卖盘重,但看不出明显的来源,我们行还比较均衡.估计前期大量购汇的银行今天也有些大的结汇."上海一大行交易员称.

他并表示,后期中间价走势还要观察亚洲货币,估计还是一个缓慢走贬的趋势;不过企业还是以结汇为主,人民币即期汇价走势可能仍会比较平稳,但与中间价的差距会再度拉宽.

北京时间12:13,人民币兑美元即期报6.2387元,上日收报6.2405元.今日人民币兑美元中间价 为6.2871元,上日中间价为6.2846元.

东京汇市美元兑一篮子货币周五维持在五个半月高位附近,受有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)量化宽松措施能维持多久时间的疑虑扶助.欧元兑美元挫至六周低点,欧元兑日圆也跌至三周低点,因欧元区经济数据令人失望,且意大利在周末大选前存在不确定性.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3233/70,上日尾盘为6.3270.

北京时间12:15,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2368/83元,上一交易日尾盘报6.2408元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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