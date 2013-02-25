中国公开市场: 一级交易商今日可申报两品种正回购需求--业内人士

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透北京2月25日 - 继上周中国央行重启正回购后,业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购需求,期限包括28天和91天.
针对春节后首周过宽流动性,中国央行上周大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,包括28天和91天品种.当周公开市场净回笼因此达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.
春节前一周央行公开市场净投放量高达6,620亿元,创出单周净投放规模新高.
2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.(完)
**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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