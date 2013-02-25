中国公开市场: 一级交易商今日可申报两品种正回购需求--业内人士

路透北京2月25日 - 继上周中国央行重启正回购后,业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购需求,期限包括28天和91天.

针对春节后首周过宽流动性,中国央行上周大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,包括28天和91天品种.当周公开市场净回笼因此达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

春节前一周央行公开市场净投放量高达6,620亿元,创出单周净投放规模新高.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.(完)