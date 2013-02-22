台湾货币市场: 短率仍在区间低位,通货回笼迅速资金偏多

* 资金满满,但央行冲销不力

* 短票利率微降,明日票量更少

* 短率仍在区间低位

记者 高洁如

路透台北2月22日 - 台湾银行间短率周五仍在区间低位,银行的资金很多,但央行冲销的力道还是不够,整体市场的资金满满;目前银行单日准备数字已快速增加,本提存期的积数也翻正,资金情势相当宽裕.

交易人士表示,多数银行资金偏多、有拆出必要,但苦于拆入需求不振,成交情况并不算很踊跃.而也因为目前通货回笼,资金快速回流银行帐上,先前偶有出现的周转金需求也渐次降低,让整体资金还是非常宽裕.

"大家都一样多,现在只能指望老大(央行)了,"一位民营银行资金调度人员说.只不过,交易人士表示,目前央行维持整体货币"平稳宽裕"的基调并未改变,因此央行回收资金力道恐怕也不会太积极,这宽松的情况恐怕还需持续一阵子.

至于明日的情况,交易人士表示,由于外币的调度多因各国假日休息,而先前交易的交割安排等等也都避开周六,因此估计明日的资金情势应该是持平居多,估计调度的需求将非常清淡.

今年农历春节的通货发行数在2月8日再创下历史高位,通货发行数达1兆(万亿)8,730亿台币.本周一(18日)开始农历年后首日上班开始通货回笼,累计至21日的通货回笼总计达1,871.2亿台币,周四单日回笼356亿台币.

本地时间14:26时银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%,上日在0.386%;今日区间在0.386-0.39%,上日在0.295-0.43%;一周拆款利率在0.388-0.46%,上日在0.388-0.45%.

**短票利率亦持稳**

票券商则指出,银行买票资金实在很多,短票的金额无法有效帮忙银行去化资金,致使今日短票利率微降.

"就算短票利率降了,也还和拆款的利率差蛮多的,"一位票券商交易员说.他也表示,明天周六补上班,由于先前并无安排资金落点,因此预料缺口不大,也不排除若是明天银行的买气仍强,短票利率再向低档靠拢.

今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%,上日在0.71-0.72%.

台湾央行周五存单到期金额7,449亿,存单发行金额待稍晚公布. 周六存单到期金额为324.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为215亿台币;累计超额准备为587亿台币,加计前期1%的超额准备为2,014亿台币.

**公债和公司债利率续在区间低位**

公债与公司债附买回(RP)利率主要交投落在既有区间下缘.证券资金调度人士认为,由于农历年后通货持续回笼,加上央行冲销力道保守,银行资金去化压力大,令RP成交利率向区间下缘靠拢.

他们表示,明天补行上班日到期落点很少,预期成交量将偏低,下周适逢月底虽不致于影响RP利率,但货币市场面对月底、旬底资金调度还是会保守操作,下周RP利率可望持稳低位,而下月初RP利率仍有下调空间,公债RP利率缓步趋跌向0.68%靠近.

"RP利率下的幅度不会太快,1个bp(基点)、1个bp往下调."一证券资金调度交易员说.

票券商方面,一大型票券商调度人士称,今日六天期公司债RP利率再下调1个基点至0.71%,10天期公债RP利率也下调1个基点至0.66%.