《中国信用市场综述》全球货币战扰动中国独立货币政策进程

作者 钟华

路透北京2月22日 - 日本最新的量化宽松政策犹如打开全球新一轮竞争性货币贬值的潘多拉魔盒,中国也难以置身事外.人民币兑美元即期汇率小幅走贬体现中国的谨慎防御策略,同时春节后首周即启用暂停近八月的正回购操作,暗示中国央行转向独立货币政策操作框架的进程可能并非一帆风顺.

中国央行当前汇率操作固然与近期国际美元指数大幅走升相应,显现出应对全球资本流动变局的防御性特征.但在中国经济短期企稳回升,股市和房地产等资产价格趋涨,人民币总体仍处升值背景下,意味着央行需要进行着大规模的相应对冲操作.

坊间传言,中国金融机构外汇占款在今年1月的新增规模高逾6,000亿元人民币,远高于去年4946.47亿元的全年总增量规模.如果这一数字属实,将远超过当月291.5亿美元的贸易顺差规模,指向1月中国国际收支中除经常项目盈余之外,亦有相当资本项目流入,使得国际收支基本平衡有所打破.

国际资本大量流入意味着中国正"被"量化宽松政策,这使得去年6月以来中国央行构建的银行体系流动性平衡机制运行存在失效风险,进而使得央行货币政策操作发生变化.

这在一定程度上解释了中国央行在春节后首周立即启动暂停近八个月的公开市场正回购操作.央行此举以期对冲银行体系的过多流动性.央行数据显示,本周公开市场正回购操作规模为500亿元,品种分为28天期和91天期.加上本周到期8,600亿元逆回购,本周净回笼达9,100亿元.

中国央行大规模回笼资金,推动银行间隔夜和七天期回购加权平均利率顺势走升.其中隔夜走升20个基点(bp)左右至逾2%的水平;七天期走升10个bp左右至3%左右.两者仍低于去年6月以来的均值低出60个bp和30个bp.

考虑到央行公开市场28天期正回购中标利率确定的中枢为2.75%,这意味着公开市场该项操作难以将银行间市场七天期回购利率中枢推升至央行公开市场七天期逆回购中标利率3.35%确定的中枢水平.

细解央行公开市场本周操作境况,似乎对此亦有所暗示.尽管当前银行间市场利率如此之低,央行本周公开市场正回购操作量仅为500亿元,规模并不大,且28天期正回购量周四操作水平还较周二减少,仅为后者的三分之一,暗示正回购回笼资金规模相对乏力,进而推升利率能力有限.

央行公开市场操作变化将对金融市场投资带来系统性影响,因为央行正回购/逆回购中标利率有着市场定价中枢的含义,也就是市场供求关系需从七天期逆回购中标利率定价中枢切换到28天期正回购中标利率来,从而达成新的均衡.目前公开市场28天期正回购和七天期逆回购中标利率之差为60个bp.

这一点也可以从经济学中的弯折需求曲线模型得到理论解释.我们考察市场亦可以看到,中国债市收益率曲线短端就出现了断崖式的下跌走势,这包括利率债和信用债品种.当然,信用债收益率2月以来再度整体下跌也有着年初配置力量等因素驱动.

诚然,央行公开市场本次启动正回购后操作的延续性,央行正/逆回购两种工具组合使用所能产生的定价效应,以及外汇流入带来的市场配置需求等诸多因素,还需要中国债市投资者重新评估.这一将是一个系统性的工程,涉及中国央行和政府在蒙代尔"不可能三角"下的汇率政策和货币政策独立性选择.

我们看到,中国央行公开市场在春节后首周即启用暂停近八月的正回购操作,这固然有春节因素扰动,但亦暗示出央行此番操作转换并非仅进行一两周的权宜之计.

思考央行这一操作转换的视角之一是未来央行公开市场有大量央票到期.统计显示,今年4-9月初,中国央行票据到期规模将高达到9,960亿元.这给央行组合运用正/逆回购操作来调节市场流动性带来想象空间,但效果有待进一步操作加以验证.

视角之二更在于中国央行外汇操作策略的转换.我们考察发现,尽管人民币兑美元去年10月和11月大多处于日内涨停之中,但中国央行依然坚持较少干预汇市,但去年12月开始发生转向更多干预汇市增加,从而被动投放大量基础货币,造成1月外汇占款异常庞大,"被"施行量化宽松政策.

也就是说,中国央行面对全球主要国家竞相采取量化宽松政策,也并非毫不动心.人民币兑美元即期汇率自今年1月15日以来,整体处于贬值过程之中,从6.21附近跌至6.24附近.

但中国经济企稳回升早于央行显现出的大量汇率干预,中国对外出口同比增速今年1月大升至25%,但谷底水平早在去年6月.因此,央行增加汇率干预操作,是否具有趋势性,还有待进一步评估.

而就全球来说,尽管最新20国集团(G20)财经领袖承诺不以本币贬值来扶助出口,但各国央行正在不断向本国经济和金融体系注资,这并不利于维持汇率稳定.

根据有关对168个国家1980-2007年数据的研究,发现外汇干预(无论是非冲销还是冲销的干预措施)在长期都不会对实际汇率产生显着影响,也就是说,外汇干预在长期是"中性"的.