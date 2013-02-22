台湾货币市场: 2月23日及本提存期资金预期变化一览表

企业并购：美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透台北2月23日 - 台湾货币市场周六及本提存期资金预期变化因素 摘要如下: **宽松因素: --央行存单到期324.5亿台币. **紧缩因素: --央行料发行存单 ---------------------------------------------------- 宽松因素: --央行存单到期1兆3,984.85亿台币 : 02/24 6,866.85亿 02/25 295.5亿 02/26 3,761.5亿 02/27 2,743亿 02/28 120亿 03/01 198亿 --公债还本付息25.5亿台币 02.24 95甲2期公债付息 11.25亿 02.25 94甲3期公债付息 14.25亿 --月底军公教薪饷拨款 紧缩因素: --2/26: 30年期"102甲5期"公债发行,金额350亿台币. --菸酒税及货物税等例行性税款缴库 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。
0008GMT * 有传言称，隔夜市场大型日本官方养老基金再度出现在110.00前 * 美元/日圆低见110.27，未达到3月28日低点110.18和3月27日低点110.11 * 不过这次反弹幅度更浅，仍倾向于下行 * 阻力位来自小时图上呈现下降趋势的一目均衡云区，底部在110.94，该水准亦为55小时移动均线 * 除去110.00附近的期权障碍外，另有5.8亿美元的单纯期权也将到期(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)