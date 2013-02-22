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亚洲 | 2013年 2月 23日 星期六 07:59 BJT

台湾货币市场: 2月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月23日 - 台湾货币市场周六及本提存期资金预期变化因素
摘要如下:
    
    **宽松因素:
    --央行存单到期324.5亿台币. 
    
    **紧缩因素:
    --央行料发行存单
 ----------------------------------------------------
    
    宽松因素: 
    --央行存单到期1兆3,984.85亿台币 :      
  02/24                                 6,866.85亿
  02/25                                    295.5亿
  02/26                                  3,761.5亿
  02/27                                    2,743亿
  02/28                                      120亿
  03/01                                      198亿
   
    --公债还本付息25.5亿台币         
   02.24     95甲2期公债付息              11.25亿
   02.25     94甲3期公债付息              14.25亿
    --月底军公教薪饷拨款
    
    紧缩因素:     
    --2/26: 30年期"102甲5期"公债发行,金额350亿台币.
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库 (完)

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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