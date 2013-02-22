委内瑞拉政府称查韦斯依然存在呼吸问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯2月21日 - 委内瑞拉政府周四表示，该国总统查韦斯在古巴接受手术两个多月后依然存在呼吸问题。

自查韦斯周一返回委内瑞拉以来，该国政府就其健康状况首次发布的官方声明：“术后的呼吸困难问题依然存在，情况不容乐观，所以还在治疗。”

该国信息部长维勒加斯(Ernesto Villegas)在国家电视台宣读了这则简短声明，他称对查韦斯疾病的治疗还在继续，但目前未出现很大的副作用。

委内瑞拉政府未就查韦斯的病情公开详细的医疗信息，意味着委内瑞拉人会在政府声明中寻找查韦斯及该国未来的蛛丝马迹。

支持者祈祷查韦斯能康复，并重新行使权力，但很多委内瑞拉人认为他回国是准备辞职，让权力平稳交接，或者在准备后事。

声明称：“病人（查韦斯）在医疗团队的协助下，依然与亲属及政府政治组织保持沟通。”

“总统坚信基督，并在治疗中带有绝对的求生意念以及最大程度的毅力。”(完)