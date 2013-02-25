《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(2月18日-22日)中国重要财经新闻: **经济/政策**

--中国国务院强调,坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台.

--四位消息人士透露,已当选全国政协委员的中国央行行长周小川即将在下月出任政协副主席.不过出乎外界意料的是,周小川还将继续留任中国央行行长一职.

--中国国务院下发文件称,将加强统筹协调形成发展合力,加强财税政策扶持并完善投融资政策,以推动物联网有序健康发展. --中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员张斌和何帆发表文章称,央行去年减少了外汇市场数量干预,今年只要在人民币外汇中间价格的管理方面再进一步,人民币汇率形成机制就基本实现既定的汇改目标.

--为应对不良贷款"双升"、增强银行抵御风险能力,中国监管部门已开始加大处置金融业不良资产的力度.两位消息人士向路透表示,中国财政部联合银监会近日已下发通知,明确各省可成立地区性的资产管理公司,负责收购处置当地的金融机构产生的不良贷款. --发展旅游业来刺激消费,无疑将成为中国扩大内需,大力发展第三产业的重要内容.中国发布国民旅游休闲纲要(2013-2020年),明确指出到2020年,职工带薪年休假制度基本得到落实,同时将加大政策扶持力度,逐步增加旅游休闲公共服务设施建设的资金投入. --经济快速发展的中国如何避免落入中等收入国家陷阱?中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立认为,中国未来十年若在农业现代化上有所突破,将为2022年跨入高收入国家之列奠定基础. ========================================================================== **金融/证券/保险** --过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致当周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

--中国保监会发布通知,明确国内保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点的相关要求,例如资质条件、投资人范围、审核程序等.人保资产、泰康资产、太平资产三家公司申请发行的五只股票、债券、基金型产品,已按通知要求获得保监会备案. --中国证券报报导,全国中小企业股份转让系统(俗称新三板)业务规则(试行)及相关配套文件日前发布,其中明确了投资者门槛,机构投资者资金门槛为500万元,个人投资者需满足"证券类资产市值300万元". --中国证监会公布《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》.与征求意见稿相比,暂行规定适当降低了证券公司、保险资产管理公司、私募证券基金管理机构三类机构直接开展公募基金管理业务的门槛,同时增加了符合条件的股权投资管理机构、创业投资管理机构等其他机构也可以申请开展基金管理业务的规定. --中国银监会发布通知,要求加大涉农信贷投放,保持增速不低于各项贷款平均增速,实现涉农信贷总量持续增加;同时指出要严格执行贷款发放条件,严禁违规新增融资平台贷款. --中国证监会在媒体通气会上称,2013年度的证券公司现场检查将重点针对券商近年来快速发展的资产管理业务开展情况和合规管理、风险管理机制健全与运行情况进行(资管、风控、合规),而通道业务则是资管业务的检查重点.

--中国证券投资者保护基金公司有关负责人表示,投资者保护基金的风险防范管理要前移,将探索通过持有更多上市公司股票的方式行使股东权利,扩展保护基金的业务范围,积极研究向暂时陷入困境的证券公司、基金公司提供紧急救助为市场提供流动性支持.

--中国证监会发布关于私募证券投资基金的征求意见稿,将所有目前尚未纳入监管的、投资于公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额以及证监会规定的其他证券及其衍生品种的私募基金纳入监管范围,并强调充分发挥行业自律管理作用、实施适度行政监管的指导思想. --天津信托发行的一款"阳光私募"信托计划因投资顾问涉嫌诈骗而提前终止,由于该产品的优先级受益人和托管行都是中国银行 ,而引发媒体广泛关注.但路透了解到,该信托账户的资金在托管行保管完好,并不存在挪用问题.而因提前终止,优先级受益人的资金预计不会有损失. ========================================================================== **行业/公司

--在1月传统淡季,中国楼市却一反常态延续回暖趋势,房价涨幅进一步扩大,同比结束连续10月的下跌转升.国务院及时重申加强房地产调控,料将加剧对热点地区调控升温的市场预期.

--中国经济增长仍然少不了基建的保驾护航.继2012年铁路投资超目标后,今年1月中国铁路固定资产和基本建设投资均保持强劲的增长态势,增速均超60%. --随着环境问题成为各界关注的焦点,中国工信部也明确了治理措施,淘汰落后产能就是其中之一.2013年工信部将"加码"水泥、钢铁等19个行业落后产能的淘汰力度.业内人士认为,相关行业的集中度将明显提高. --中国钢铁工业协会最新数据显示,预估中国2月上旬粗钢日产量达199万吨,旬环比增长4.36%.