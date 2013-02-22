《全球投资分析》中长线投资大户回归,令外汇市场重现生机

**机构投资者需求**

随着冒险意愿的改善,机构投资者在今年初将资产配置从现金转入股市,这也帮助推升汇市动能.投资海外市场股票涉及大量货币转换.

"机构对股市的参与度提高,是货币流动的重要来源,"纽约梅隆银行驻波士顿的市场策略主管Samarjit Shankar表示.他并称,纽约梅隆银行已看见大型机构将资金大量投入股市,尤其是亚洲和美国的市场.

在大多数情况下,海外股票持仓的货币敞口需要对冲,这会进一步提振汇市活动.

例如资产管理公司Seven Investment Management的基金经理Alex Scott表示看好日本股市,但考虑到日本央行的宽松立场,该公司已完全对冲了日圆的敞口.该公司管理的资产规模约为70亿美元.

瑞银的数据显示,本月美国投资者也大量买入海外股票.单是2月第一周,美国投资者购买海外股票的规模为2008年10月以来最大.他们大多买入欧元区、英国和日本的股票.

同一周欧元区市场有逾10亿美元资金流入,为2009年4月以来最高,这支撑了欧元,并印证了欧洲央行总裁德拉吉有关资本流入正逐步恢复的论断.

机构投资者外汇交易的升温,还反映在Knight Capital旗下的Hotspot FX平台的交易量跳升上,该平台以吸引资产管理机构和投资大户而闻名.Hotspot表示,1月日均成交额为271亿美元,较12月增加38.3%.

索罗斯基金管理公司等一些对冲基金已通过做空日圆在汇市上获得丰厚获利.华尔街日报报导,去年11月以来,索罗斯做空日圆获利近10亿美元.

整体看,大多数市场参与者都认同,在经历过巴克莱Taylor所说的两年"艰难交易时期"后,已明显出现令人乐观的的迹象.

"我认为今年(汇市)将有重大改变.我乐见这种复苏,"Taylor表示.(完) (编译 徐文焰/戴素萍/丁琦; 审校 艾茂林/程琳/蔡美珍)