离岸人民币: 台湾中国信托三年期宝岛债料以2.9%定价--消息

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
路透台北2月22日 - 一位了解情况的消息人士周五表示,中国信托商银"宝岛债"(人民币债)已于今日开始向客户收单,由于本地证券商与银行反应尚称良好,三年券的发行利率料就会定在2.9%,至于发行量至少在5亿元人民币以上.
另一消息人士则称,身为台湾首档宝岛债的中国信托金融债,不是在3月7日,就是3月11日,在柜买中心举行挂牌仪式.
"蛮审慎乐观的,5、6亿(人民币)以上没有问题,利率原则不变."该人士说.
本地一大型证券商主管指出,根据同业间的认购状况,额度普遍在5,000万或1亿人民币,最终会由哪家券商担任主办,还在未定之天.
日前有消息人士向路透指出,证券商若欲取得中国信托宝岛债的协办资格,必须认购5,000万人民币额度,若单纯只是投资,额度则至少要1,000万. 依据金管会的核准函,中国信托可发行50亿台币(或等值外币)的金融债,预计发行年期为二至五年.
除中国信托外,德意志银行 也初步向市场探询宝岛债的接受度,三年券的参考利率暂定在2.0-2.5%,五年券则在2.3-2.7%. (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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