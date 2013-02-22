离岸人民币: 台湾中国信托三年期宝岛债料以2.9%定价--消息

路透台北2月22日 - 一位了解情况的消息人士周五表示,中国信托商银"宝岛债"(人民币债)已于今日开始向客户收单,由于本地证券商与银行反应尚称良好,三年券的发行利率料就会定在2.9%,至于发行量至少在5亿元人民币以上.

另一消息人士则称,身为台湾首档宝岛债的中国信托金融债,不是在3月7日,就是3月11日,在柜买中心举行挂牌仪式.

"蛮审慎乐观的,5、6亿(人民币)以上没有问题,利率原则不变."该人士说.

本地一大型证券商主管指出,根据同业间的认购状况,额度普遍在5,000万或1亿人民币,最终会由哪家券商担任主办,还在未定之天.

日前有消息人士向路透指出,证券商若欲取得中国信托宝岛债的协办资格,必须认购5,000万人民币额度,若单纯只是投资,额度则至少要1,000万. 依据金管会的核准函,中国信托可发行50亿台币(或等值外币)的金融债,预计发行年期为二至五年.