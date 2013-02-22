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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 15:03 BJT

表格: 外资及陆资在台股卖超8.01亿台币,连续第二天卖超

路透台北2月22日 - 台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资今日在台股卖超8.01亿台币,为连续第二天卖超;上日修正后为卖超12.05亿台币,结束此前连续11日的买超.

三大法人今日合计卖超13.57亿台币,上交易日修正后为卖超25.93亿台币.

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/22 -8.01 +4.13 -9.69 -13.57

2/21 -12.05r -2.32 -11.56r -25.93r

2/20 +59.85r +9.08 +2.44r +71.38r

2/19 +20.04r +9.28 -8.63r +20.70r

2/18 +32.55r +10.43 +3.22r +46.20r

2/6 +74.82 -2.41 -4.94r +67.47r

2/5 +46.67r +2.37 -3.69r +45.35r

2/4 +80.73 +9.96 -7.43r +83.27r

2/1 +61.30r +4.95 +1.19r +67.44r 本月累计 +355.91 +45.47 -39.08 +362.30

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)

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