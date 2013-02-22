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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 14:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在93.00下方有买盘回笼

0623GMT

* 93.00日圆下方有一些日本投资人买盘回笼,美元/日圆由盘初低点92.90回升

* 伦敦市场见到更多买盘一路向下分布至92.78

* 在92.75下方有一些停损单

* 卖单从93.45-45开始向上挂出.(完)

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