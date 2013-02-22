台湾数据:台湾今年GDP上修为3.59%,CPI估为1.37%--消息

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透台北2月22日 - 一位接近官方的消息人士周五表示,台湾第四季国内生产总值(GDP)较上年同期成长3.72%,1月底时的概估为成长3.42%.
消息人士并称,2013年GDP成长率最新预估上修为3.59%,CPI预估为成长1.37%.(完)
各金融机构对台湾今年经济成长率预估请见
参看台湾GDP相关新闻,可点选 (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 屈桂娟)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。