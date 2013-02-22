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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 16:18 BJT

台湾数据:台湾今年GDP上修为3.59%,CPI估为1.37%--消息

路透台北2月22日 - 一位接近官方的消息人士周五表示,台湾第四季国内生产总值(GDP)较上年同期成长3.72%,1月底时的概估为成长3.42%.

消息人士并称,2013年GDP成长率最新预估上修为3.59%,CPI预估为成长1.37%.(完)

各金融机构对台湾今年经济成长率预估请见

参看台湾GDP相关新闻,可点选 (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 屈桂娟)

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