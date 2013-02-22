中国股市:沪综指收挫至一个月新低,本周累计跌4.9%创近21个月最大单周跌幅

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
路透北京2月22日 - 中国股市沪综指周五收挫至一个月新低,在国内外利空冲击下大盘继续弱势整理.分析师表示,目前宏观基本面企稳回升态势未改、新领导层即将接任强化市场改革红利预期,中小市值股亦表现活跃,预计股指在2,300点附近将寻获较强支撑.
沪综指 收报2,314.164点,跌11.787点或0.51%,为1月25日以来最低收位;本周沪综指累计下跌4.86%.此前最大单周跌幅为2011年5月27日当周的5.2%.上海A股今日成交额为872亿元人民币,上一交易日为1,260亿元.
新时代证券研发中心副总秦茂军称,"短期看2,300点仍有较强支撑,之后继续向下可能性不大,随着市场结构性转化,小股票正逐步活跃.预计此波下跌到位后,'两会'题材及成长股活跃品种将助市场走稳".
不过,他并指出,股指企稳后上行概率较小,料将难以突破2,440点.
今日金融地产两大权重板块延续弱势,中小市值题材股却亮点不少,食品、饮料、环保等都表现不俗.山西汾酒 收报39.05元,涨9.08%.
沪深300指数 收跌0.53%,报2,596.604点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,600.0点,跌0.73%,成交量为434,896手.(完)
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。