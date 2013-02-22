台湾汇市: 台币微幅收升,市场观望以待下周贝南克讲话

* 外资仍见汇入 * 明日补行交易日料市况淡静 * 明日交投料持于29.500-29.700 路透台北2月22日 - 台币兑美元 周五收盘微幅走高2.2分.各国宽松与否的论战 尚未结束,相较而言处于被动位置的台币市场今日陷入观望.虽然外资仍有部分汇入,但出口 商渐少及油款的美元买盘缓和台币升势. 交易商认为下周美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话至为重要,在此之前,明日 的补行交易日市场料淡静以对,主要交投区间或不脱29.500-29.700. 汇银人士指出,与台币具比价效应的韩元 今日先跌后升,台币亦步亦趋,一早 以偏贬反应,但29.650附近吸引出口商兴趣,加上外资仍陆续有汇入需求,令台币此后一路回 升至升破29.600,此后则持稳于29.600左右水位. "美联储的会议纪录算反应告一段落,现在要看下周贝南克会不会拨乱反正."一本地银行 交易员说. 贝南克将于下周二(26日)在美国参议院金融委员会作半年度证词陈述,外界关注他对宽 松政策是否将提早撤出的评论. 交易员并指出,尽管近来日本相关官员的谈话看似对日圆 急贬的立场已经软化,但 日圆缓贬的长期趋势可能不变,此点或待下周日本央行总裁人选底定时将更为确认.而日圆转 向区间来回的态势,暂时对亚币的影响力减弱,个别亚币有机会回归自身基本面及实质需求的 影响,包括台币在内. 他们判断,台湾经济基本面趋于稳健,台股近来虽在8,000点左右测试,但外资新钱汇入似 乎没有中断,将令以台股为首的金融市场同步受益,在日圆趋贬的影响力渐弱之际,对台币也 会展现支撑力道,但急升机率极低,区间来回仍是市场对短期走向的共识. 台湾主计总处于盘后公布GDP统计数据,台湾去年第四季经济成长率为年增3.72%,优于此 前的概估值;该处也上修今年全年GDP年增率至3.59%,CPI全年预估也微幅上修至1.37%. 此外,交易员也提醒,农历春节来的出口商台币需求已消化得差不多,近来市场上出口商 身影渐少.但时序慢慢接近月底,出口商新月份的台币资金需求或将逐步升高,此点仍是影响 台币波动的因素之一. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,今日市场气氛重新站回看多台币一方, 但幅度有限.美元/台币一个月期溢价缩减,六个月期折价扩大.但市场也与现汇市场同样具观 望气氛. 台湾股市 今日微幅收低0.12%报7,947.72点,外资及陆资在台股小幅卖超8.01亿 台币,为连续第二天卖超. 在全球汇市方面,去年投资者注重全球风险环境的情况可能会告一段落.投资人今年关注 焦点可能更多放在单个货币和经济体各自对应的基本面上,这应该会带来更多波动. 马币(林吉特)周五领涨亚洲新兴货币,受助于空头回补和出口商买需;新加坡第四季国内 生产总值(GDP)增长率强于预期,推动坡元上涨. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.658 29.680 29.586-29.725 29.725 7.33 8.75 元太外汇经纪公司 29.610 29.631 29.590-29.685 29.685 3.82 4.81 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.015/0.025 美元/台币六个月期 -0.170/-0.145 -0.145/-0.125 (完)