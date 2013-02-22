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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 19:07 BJT

《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(2月18日-22日)当周中国金融市场摘要:

汇市:
    * 人民币兑美元即期 本周振荡盘整后稍微收跌0.04%.中间价大体跟随美元指
数走势小幅走弱,长假过后受一些短期节后购汇因素影响人民币走软,但市场人士反映企业层
面仍以结汇盘为主,不但在周初限制了人民币走贬幅度,也在购汇因素趋弱后支撑人民币收复
大部分周间跌势. 

公开市场操作:
    * 过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八
个月后重启正回购,致当周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视
为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.业内人士指出,目前来看,央行维
持资金面适度宽松的态度未改.正回购重启也不意味着公开市场单向回收资金的开始,未来随
着外汇占款等影响因素变化,交替灵活使用正/逆回购的可能性更大. 

债市:
    * 银行间债市当周首尾承压,中间时段则走出一波强势.周一因正回购可能重启影响,市
场偏谨慎.但随后新债发行受捧提振买气支撑收益率下行.不过随流动性逐渐收紧,当周净回
笼量创历史新高,短端品种日渐承压但长端持稳.料随利好因素减弱现券渐承压.下周关注公
开市场操作及PMI(采购经理人指数). 

票据:
    * 中国票据市场转贴利率当周继续下滑.资金面过于泛滥,推升机构收票需求,而票源不
多导致供不应求.下周随着月末来临,部分机构调整信贷规模,有望带动票源增加.业内人士并
指出,央行应会维持流动性的稳定,且2月末机构调规模的压力不会太大,预计下周转帖利率会
维持在目前水平震荡. 

股市:
    * 中国股市沪综指 本周累计下跌4.9%,创近21个月最大单周跌幅.分析人士表示,
在国内外利空冲击下,短线行情仍将维持弱势整理.不过,由于宏观基本面未改、市场存改革
红利预期等,预计2,300点附近仍有较强支撑. 

期市:
    * 沪铜当周大幅下跌.因担忧美联储未来会减弱货币刺激政策力度,以及全球主要铜消费
国中国近期宣布加强房地产调控,或将减少铜消费需求,铜价一路下跌.周五主力5月合约收报
57,620元,较春节前下跌2,070元. 

黄金: 
    * 黄金价格当周向下破位,春节长假期间贵金属普跌,加之美联储释出量化宽松政策可能
退出的信号,金价跌势一度加速,临近周末,美国经济数据不佳又增强了宽松货币政策暂时维
持的预期,金价有所反弹.上海期金主力6月合约周五收报324.32元,较春节前收盘大跌16.77
元,或4.92%.(完)


 (整理 边竞/丁淑琴/林琦/李然/刘昕; 审校 张喜良)

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