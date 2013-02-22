中国票据市场: 转贴利率本周延续下滑态势,资金宽票源供不应求

路透上海2月22日 - 中国银行间票据市场转贴利率本周继续下滑.资金面过于泛滥,推升机构收票需求,而票源不多导致供不应求.下周随着月末来临,部分机构调整信贷规模,有望带动票源增加.

业内人士并指出,央行应会维持流动性的稳定,且2月末机构调规模的压力不会太大,预计下周转帖利率会维持在目前水平震荡.

"资金太宽松了,都在抢票,节后价格往下走了差不多十几到20个(基)点."上海一商业银行交易员称.

他并指出,春节后资金推动转帖利率继续下行,不过随着央行在公开市场大力回笼流动性后,资金面趋于均衡,且月底出票机构会增多,转帖利率有望在目前水平震荡.

中国银行间市场隔夜和七天期质押式回购利率 周五延续小幅上涨态势.央行本周大规模回笼资金后,目前流动性从前期过度泛滥,基本回归至相对平衡态势.

过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.5803/4.3968 4.7209/4.5009 5.1400/4.9073

2月8日 4.7600/4.5370 4.8582/4.6430 5.2884/5.0124

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变动 -17.97bp/-14.02bp -13.73bp/-14.21bp -14.84bp/-10.51bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.3800%,较2月8日略跌.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.