日本债市: 10年期公债收益率降至四周低位,跟随美债走势

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日

港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。