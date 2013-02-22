日本债市: 10年期公债收益率降至四周低位,跟随美债走势

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.040% 五年期公债 0.130% +0.0 0.130% 10年期公债 0.725% -1.0 0.735% 20年期公债 1.725% -2.0 1.745% 30年期公债 1.915% -2.5 1.940% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.50 +0.07 144.43 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟/许娜; 审校 艾茂林/张若琪)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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