路透基点: 12家银行签署香格里拉亚洲3.5亿美元贷款--RLPC

路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,共有12家银行签署酒店运营企业--香格里拉亚洲有限公司的3.5亿美元五年期子弹式贷款.马来亚银行和新加坡大华银行担任牵头行兼簿记行.

10家银行以主办行头衔参贷,这些银行分别为:泰国盘谷银行、台湾银行、永丰银行、第一商业银行、华南银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、上海商业储蓄银行、彰化银行和台湾合作金库银行.

如先前报导,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点.承贷2,000万美元和1,000万美元的银行,将分别获得62.5个基点和50个基点的先付费用.

借款方为Shangri-La Asia Treasury Ltd.,其在2012年7月曾获得一笔10亿港元(约合1.29亿美元)的三年期子弹式贷款.该贷款支付的综合收益为205个基点,利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码180个基点.(完)