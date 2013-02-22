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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 15:33 BJT

台湾债市: 10年券殖利率收高,30年券标售逊于预期激励空头

路透台北2月22日 - 台湾10年指标券102/6发行前交易殖利率周五收高,因中午30年券的标售结果高于预期
,令没有筹码限制的102/6成为空方攻击的重心.
    
    交易商指出,30年券102/5标售结果不如预期,应该与寿险业预料在全球景气缓步复苏下,未来利率存在弹升
风险有关.不过台湾资金偏多的现况难以改变,殖利率曲线或许存在趋于陡峭的机率,但各年期券利差是否明显
拉大,仍待后续10年与20年券标售结果决定.明日由于要补上班,预料102/6发行前交易殖利率区间看在1.21-1.2
3%.   
    
    "的确是高于预期,我们也不小心买到了."一大型证券商交易主管说.
    
    另一票券商交易员则称,102/5的标售结果,会让大家衍生出债市长券端的锅盖是否被掀开的想像,不过1.79
5%的得标利率,仍低于去年上半年同年券101/4与101/4R的标售利率,因此只能代表买盘不愿再追价,至于利率大
弹的时候还未到.
    
    台湾央行今日中午标售102/5,得标利率为1.795%,高于市场预期.各行业的得标比重方面,银行得标比重30.
85%、保险业34.29%、证券业34.29%、票券业0.57%.       
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       2      102/4                     -0.30      0.7300   0.7300-0.7320         4.0
       5      102/2                     +0.29      0.9050   0.9002-0.9055        35.5
      10      102/6                     +1.21      1.2222   1.2050-1.2222       288.5
      15      102/1                      0.00      1.4400   1.4388-1.4400         1.5
      30      102/5                     +2.30      1.7900   1.7676-1.7900         1.0
    虽然102/6今日在证券商集中火力放空带动下收高,不过交易商指出,上方还是有银行在继续承接.显示现有
的殖利率位置,仍在银行的可忍受范围内,气氛虽然偏空,但操作仍应谨慎为之.
    
    一证券商交易主管认为,整条殖利率曲线中,短券、中券与长券都各有特定买盘在看顾着,除非接下来的标
售结果都出现利率大弹现象,否则要让殖利率曲线明显向上修正不易.

    "我认为今年操作容易赚小赔大,难度会比去年还高."他说.       
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                       1.4400
         10       101/9                       1.2040
          5       102/2                       0.9050
          2       102/4                       0.7300
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 黄凯)

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