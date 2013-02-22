台湾债市: 10年券殖利率收高,30年券标售逊于预期激励空头

路透台北2月22日 - 台湾10年指标券102/6发行前交易殖利率周五收高,因中午30年券的标售结果高于预期 ,令没有筹码限制的102/6成为空方攻击的重心. 交易商指出,30年券102/5标售结果不如预期,应该与寿险业预料在全球景气缓步复苏下,未来利率存在弹升 风险有关.不过台湾资金偏多的现况难以改变,殖利率曲线或许存在趋于陡峭的机率,但各年期券利差是否明显 拉大,仍待后续10年与20年券标售结果决定.明日由于要补上班,预料102/6发行前交易殖利率区间看在1.21-1.2 3%. "的确是高于预期,我们也不小心买到了."一大型证券商交易主管说. 另一票券商交易员则称,102/5的标售结果,会让大家衍生出债市长券端的锅盖是否被掀开的想像,不过1.79 5%的得标利率,仍低于去年上半年同年券101/4与101/4R的标售利率,因此只能代表买盘不愿再追价,至于利率大 弹的时候还未到. 台湾央行今日中午标售102/5,得标利率为1.795%,高于市场预期.各行业的得标比重方面,银行得标比重30. 85%、保险业34.29%、证券业34.29%、票券业0.57%. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 102/4 -0.30 0.7300 0.7300-0.7320 4.0 5 102/2 +0.29 0.9050 0.9002-0.9055 35.5 10 102/6 +1.21 1.2222 1.2050-1.2222 288.5 15 102/1 0.00 1.4400 1.4388-1.4400 1.5 30 102/5 +2.30 1.7900 1.7676-1.7900 1.0 虽然102/6今日在证券商集中火力放空带动下收高,不过交易商指出,上方还是有银行在继续承接.显示现有 的殖利率位置,仍在银行的可忍受范围内,气氛虽然偏空,但操作仍应谨慎为之. 一证券商交易主管认为,整条殖利率曲线中,短券、中券与长券都各有特定买盘在看顾着,除非接下来的标 售结果都出现利率大弹现象,否则要让殖利率曲线明显向上修正不易. "我认为今年操作容易赚小赔大,难度会比去年还高."他说. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 1.4400 10 101/9 1.2040 5 102/2 0.9050 2 102/4 0.7300 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)