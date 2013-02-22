路透基点: ARA资产管理公司筹办等值1.68亿美元的三年期贷款

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,ARA资产管理公司正在筹集一笔等值1.68亿美元的的三年期俱乐部贷款,用于购买上海一座商业大楼.
这笔由渣打和大华银行牵头的融资分为两部分,一笔是包括一项人民币贷款在内的等值5,100万美元境内贷款,另一笔是1.17亿美元的境外贷款.资金将用于支持ARA从新加坡腾飞集团手中购买海洋大厦(Ascendas Ocean Towers).
境内贷款中美元部分的利率为较伦敦同业拆借利率(LIBOR)加码375个基点,综合收益400个基点,人民币部分的利率为中国人民银行利率的115%.
境外贷款部分的利率为较LIBOR加码350个基点,综合收益是375个基点.
境内与境外贷款都有房产抵押.
根据消息人士,这笔贷款协议已经得到足额认购,预计两周后可以结案.(完)
(编译 隋芬; 审校 王冠中)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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