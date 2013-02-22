路透基点: ARA资产管理公司筹办等值1.68亿美元的三年期贷款

路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,ARA资产管理公司正在筹集一笔等值1.68亿美元的的三年期俱乐部贷款,用于购买上海一座商业大楼.

这笔由渣打和大华银行牵头的融资分为两部分,一笔是包括一项人民币贷款在内的等值5,100万美元境内贷款,另一笔是1.17亿美元的境外贷款.资金将用于支持ARA从新加坡腾飞集团手中购买海洋大厦(Ascendas Ocean Towers).

境内贷款中美元部分的利率为较伦敦同业拆借利率(LIBOR)加码375个基点,综合收益400个基点,人民币部分的利率为中国人民银行利率的115%.

境外贷款部分的利率为较LIBOR加码350个基点,综合收益是375个基点.

境内与境外贷款都有房产抵押.

根据消息人士,这笔贷款协议已经得到足额认购,预计两周后可以结案.(完)