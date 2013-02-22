金属期市: LME期铜脱离两个月低位,本周表现料为2012年中来最差

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
0705GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7905.00 45.00 +0.57 -0.30
上海期铜 57720 60 +0.10 --
COMEX期铜 357.50 2.20 +0.62 -2.12
LME期铝 2084.75 8.75 +0.42 0.66
上海期铝 14960 25 +0.17 -2.51
LME期锌 2127.00 15.00 +0.71 3.08
上海期锌 15700 155 +1.00 1.00
LME期镍 17000.00 370.00 +2.22 -0.90
LME期铅 2341.75 15.75 +0.68 0.07
上海期铅 15235.00 35.00 +0.23 -0.10
LME期锡 23480.00 355.00 +1.54 0.34
LME/上海套利价差^ 50
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 丁琦/张若琪; 审校 王洋/张明钧/李春喜)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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