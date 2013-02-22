亚洲橡胶: TOCOM期胶小跌,但油价坚挺帮助削减跌幅

曼谷一交易员称,"关于美国和欧元区经济疲软的担忧阻止TOCOM胶价进一步上涨且未能突破300日圆,所以市场人士在周末前平仓来减少亏损."

美国周四公布的一系列经济数据显示复苏仍然迟滞,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持货币刺激政策提供支持.周四公布的数据包括初请失业金人数,制造业活动数据,以及消费者物价.

不过交易商称,油价坚挺帮助支撑TOCOM胶价收在重要的支撑位295日圆之上.

布兰特原油周五反弹至每桶114美元上方,但本周料仍将录得自12月初以来最大周线跌幅.投资者聚焦美国关于何时将结束刺激计划的讨论.

新加坡商品交易所近月3月合约 最新报每公斤294.9美分,上涨0.8美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 张若琪)