欧洲汇市: 瑞郎兑美元收复部分失地,后市展望仍趋软

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
瑞郎兑欧元持稳,上日欧元区的疲弱数据以及本周末意大利选举的不确定性令欧元承压.
尽管美元在盘初走软,分析师表示,若干因素将继续对美元兑其他货币构成支撑,欧元、甚至于瑞郎的走势尤为脆弱.
"美联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录仍将产生影响,再加上昨日令人失望的PMI数据,以及意大利选举的不确定性,还有今天银行业偿还欧洲央行长期再融资操作(LTRO)的数额可能低于预期,这暗示欧元/美元面向更多下行风险,"法国农业信贷银行外汇策略师Mitul Kotecha表示.
0715GMT,瑞郎兑美元较纽约尾盘上涨0.2%,报0.9291瑞郎.
瑞郎兑欧元持稳,报1.2277瑞郎.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/李春喜; 审校 蔡美珍/白云)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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