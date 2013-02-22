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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 16:12 BJT

韩国汇市: 韩元兑美元扳回盘初跌势收高,受外资和出口商买盘提振

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,084.7 1,086.2

日圆/韩元 11.6197/290 11.6070/175

韩国公债期货 * 106.48 106.50

五年期公债收益率 2.80% 2.79%

三年期公债收益率 2.69% 2.68%

韩国综合股价指数 2,018.89 2,015.22

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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(编译 王冠中/许娜; 审校 蔡美珍/张若琪/白云)

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