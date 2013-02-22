更新版-日本股市: 低接买盘带动日经指数反弹收升,重大事件前投资人仍然谨慎

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
不过投资人审慎观察美国是否支持日本振兴经济计画;日本的振兴政策已经导致日圆兑美元自11月中旬以来重贬超过16%.周末意大利选举的不确定性也压制买兴.
"投资人正在观察意大利选举过后长期利率、信用违约互换(CDS)利差及欧元的动向,"瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi表示.
他说,本周日经指数测试11,500点关卡后,"市场很容易出现海外负面因素所引发的获利了结卖压."
**安倍-奥巴马峰会**
日本首相安倍晋三周五稍晚将在华盛顿与美国总统奥巴马会面,试图展现双方强力结盟的形象,同时也寻求美国支持日本的扩大支出及超宽松货币政策的振兴经济计画.
"投资人将会关注峰会相关消息,他们对于这场峰会对日本经济的意义相当敏感,"SMBC日兴证券主管西广市表示.
东证股价指数 周五收涨0.1%至963.48点,盘中多处于跌势,到了尾盘才由跌转升.
成交量相对清淡,共有33亿股换手,上周日均量为40.3亿股.(完)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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