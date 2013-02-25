中国数据:2月制造业PMI初值降至50.4,为四个月低位--汇丰

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透北京2月25日 - 汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据降至50.4,为四个月低点,但仍连续第四个月处在荣枯线50上方.1月终值为52.3.
Markit提供的新闻稿并显示,2月新出口订单分项指数初值跌至荣枯线下方,从上月终值50.5降至49.8.
是次PMI预览数据样本采集自2月12-21日之间,终值定于3月1日发布.
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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