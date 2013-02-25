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货币新闻 | 2013年 2月 25日 星期一 09:44 BJT

中国数据:2月制造业PMI初值降至50.4,为四个月低位--汇丰

路透北京2月25日 - 汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据降至50.4,为四个月低点,但仍连续第四个月处在荣枯线50上方.1月终值为52.3.

Markit提供的新闻稿并显示,2月新出口订单分项指数初值跌至荣枯线下方,从上月终值50.5降至49.8.

是次PMI预览数据样本采集自2月12-21日之间,终值定于3月1日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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