路透基点: 远东仪化3.5亿美元贷款的牵头行成员即将确定--RLPC

路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导,市场消息人士称,12家银行正在进行信贷审批,以确定牵头行成员,来安排远东仪化石化(扬州)有限公司等值3.5亿美元五年期贷款.

据消息人士称,这12家银行中有七家是台湾的银行,另外五家是外资银行.在现阶段,银行至少需要承贷总贷款规模的10%,才能获得牵头行头衔.

消息人士表示,这笔无抵押贷款有一部分为等值1.4亿美元贷款.借款方的母公司--上海上市的中国石化仪征化纤股份有限公司以及台湾上市的远东新世纪股份有限公司将为这笔贷款提供担保.

据消息人士,美元贷款部分的利率约为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170-190个基点,人民币贷款部分的利率为较中国银行(香港),交通银行,汇丰控股和渣打银行的离岸人民币香港同业拆息(CNH Hibor)均值加码约185-195个基点.

如先前报导,消息人士称该贷款交易包括展期两年的选项,筹得资金将用于在扬州建设一家工厂.(完)