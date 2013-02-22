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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 16:58 BJT

香港数据: 1月综合CPI同比升3%,涨幅较上月回落

路透香港2月22日 - 香港统计处周五公布,1月综合消费物价指数(CPI)同比上升3%,涨幅较上月3.7%回落;主要受去年1月农历新年物价较高,造成较高的比较基数所影响.

1月基本通胀率为3.1%,亦较去年12月的3.8%回落.剔除所有政府一次性纾困措施的影响,CPI在去年11月至今年1月平均每月升幅为0.3%,与去年10-12月间相应升幅相同.

政府发言人表示,1月的按年通胀率回落主要是由于今年和去年的农历新年在不同月份出现,去年在1月底,而今年则在2月中.鉴于近期进口价格升幅缓和以及本地经济增长偏软,通胀压力可望在短期内大致维持受控.然而,在环球流动资金充裕的背景下,国际食品及商品价格波动,加上本地房屋租金在过去一年上升,都可能对往后的通胀构成上行风险.

政府同时公布,甲类、乙类及丙类消费物价指数1月的按年升幅分别为3.8%、2.8%及2.4%.

(单位:%) 2013年1月 2012年12月 2012年11月 综合消费物价指数 +3.0 +3.7 +3.7 甲类消费物价指数 +3.8 +4.2 +4.2 乙类消费物价指数 +2.8 +3.6 +3.6 丙类消费物价指数 +2.4 +3.3 +3.3 基本通胀率 +3.1 +3.8 +3.8 (完)

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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 赵红梅; 审校 张喜良)

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