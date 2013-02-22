香港数据: 1月综合CPI同比升3%,涨幅较上月回落

1月基本通胀率为3.1%,亦较去年12月的3.8%回落.剔除所有政府一次性纾困措施的影响,CPI在去年11月至今年1月平均每月升幅为0.3%,与去年10-12月间相应升幅相同.

政府发言人表示,1月的按年通胀率回落主要是由于今年和去年的农历新年在不同月份出现,去年在1月底,而今年则在2月中.鉴于近期进口价格升幅缓和以及本地经济增长偏软,通胀压力可望在短期内大致维持受控.然而,在环球流动资金充裕的背景下,国际食品及商品价格波动,加上本地房屋租金在过去一年上升,都可能对往后的通胀构成上行风险.