路透基点: 中国人造纤维委托合作金库安排60亿台币贷款--RLPC

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导,市场消息人士称,中国人造纤维股份有限公司已经委托台湾合作金库银行安排60亿台币(2.03亿美元)贷款.
这笔交易料将于3月启动,筹得资金将用于再融资和资本支出.
2010年2月中国人造纤维曾签署21亿台币七年期定期贷款,利率为较180天期二级市场商业票据利率加码100个基点,税前保底利率为1.9%.
中国人造纤维生产人纤产品如嫘萦丝、嫘萦棉、玻璃纸、耐隆纤维、聚酯纤维，以及石化原料乙二醇、环氧乙烷等等.(完)
(编译 杜明霞; 审校 艾茂林)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。
--据彭博社报导，周大福珠宝以5.53亿港元从苏富比投得一颗59.6卡的粉红色巨钻“粉红之星”，打破全球所有单一宝石的竞投价格纪录。