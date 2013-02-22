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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 16:30 BJT

路透基点: 中国人造纤维委托合作金库安排60亿台币贷款--RLPC

路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导,市场消息人士称,中国人造纤维股份有限公司已经委托台湾合作金库银行安排60亿台币(2.03亿美元)贷款.

这笔交易料将于3月启动,筹得资金将用于再融资和资本支出.

2010年2月中国人造纤维曾签署21亿台币七年期定期贷款,利率为较180天期二级市场商业票据利率加码100个基点,税前保底利率为1.9%.

中国人造纤维生产人纤产品如嫘萦丝、嫘萦棉、玻璃纸、耐隆纤维、聚酯纤维，以及石化原料乙二醇、环氧乙烷等等.(完)

(编译 杜明霞; 审校 艾茂林)

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