投行报告: 今年台湾人民币存款或激增至千亿,此后2-3年内翻番--德银

路透北京2月22日 - 投资银行德意志银行 周五发布研究报告预测,随着新政策的推出,到2013年底,台湾人民币存款可能会激增至1千亿元,并在接下来的2-3年内增至2千亿元.

德银大中华区高级策略师刘立男在报告中并认为,台湾市场和香港市场具备相互完全可替代性,使今年内台湾居民或企业可能从香港转移400-500亿元存款.之后两三年内的存款增长则来源于企业或机构投资者以及个人投资者资产分配,或资产多元化需求的影响.

"目前在台湾可供投资的人民币资产是非常有限的,而多数投资者已把人民币流动资产投于香港离岸人民币债券市场."他写道,"针对人民币资产的基金管理和资产负债管理的需求将为台湾人民币债券市场的增长提供重要支持."

他认为,由于港台两个离岸人民币市场之间没有任何关于人民币流动的限制,且对于贸易相关人民币交易,双方市场的银行都可进入在岸美元人民币汇率窗口,因此具备完全可替代性.

两位了解情况的消息人士周五稍早表示,德意志银行已开始向市场展开宝岛债的询价作业,三年券的参考利率暂定在2.0-2.5%,五年券则在2.3-2.7%.德意志银行尚未向金管会与央行等主管机关送件,但内部规划发行10亿人民币的宝岛债,但若市场反应良好,也不排除扩增至20亿.并预计在3月底完成发行.

报告并称,新加坡成立人民币业务清算银行给新加坡的金融机构打开了一个新的窗口,使之得以直接通过美元人民币市场得到人民币供给,此举将在很大程度上推动人民币在东南亚地区的使用.