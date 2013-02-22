《汇市简讯》英镑兑美元在1.5250及1.5200-10有买盘

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英镑/美元卖盘在1.5320-30,在这之上及周四K线图上铁鎚型态(hammer)的1.5350挂有停止单,周五盘势至今大致证实此一说法.

据传1.5350之前有来自英国帐户的沉重卖压.

到期期权指标执行价为1.5250,欧元/英镑则为0.8700.

欧元/英镑在0.8620-25、0.8600有买盘;卖盘则在0.8670-80以及0.8700.(完)

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