更新版 1-中国汇市: 人民币与亚洲货币一道收升,短期料维持相对平稳走势

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
* 人民币即期收升,整周微跌0.04%
* 中间价微跌,但净结汇推升成交价
* 短期料维持相对平稳走势 (新增收盘报价和更多评论)
路透北京2月22日 - 人民币兑美元即期 周五收升,跟随亚洲货币走坚.人民币中间价温和走弱,与隔夜美元强势保持一致.不过交易员称,客盘难觅明显购汇,净结汇推升成交价格.本周人民币即期振荡盘整后微跌0.04%.
"市场上还是(美元)卖盘重,但看不出明显的来源,我们行还比较均衡.估计前期大量购汇的银行今天也有些大的结汇."上海一大行交易员称.
他并表示,后期中间价走势还要观察亚洲货币,估计还是一个缓慢走贬的趋势;不过企业还是以结汇为主,人民币即期汇价走势可能仍会比较平稳,但与中间价的差距会再度拉宽.
北京一国有大行交易员表示,下周即期主要观察客盘情况,尤其是香港离岸近日也出现大额购汇推低CNH并缩窄与CNY的价差,所以要看客盘结汇是否恢复,也要看会不会出现大额购汇.
马币(林吉特)周五领涨亚洲新兴货币,受助于空头回补和出口商买需;新加坡第四季国内生产总值(GDP)增长率强于预期,推动坡元上涨.台币/美元 亦走高,因有资金流入股市及出口商买盘.泰铢/美元 受境外基金和黄金投资者买盘推动上涨.
东京汇市美元兑一篮子货币周五维持在五个半月高位附近,受有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)量化宽松措施能维持多久时间的疑虑扶助.欧元兑美元挫至六周低点,因欧元区经济数据令人失望,且意大利在周末大选前存在不确定性,不过欧元勉力守在关键回档位水准上方.
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2351 6.2405 0.09%
中间价 6.2871 6.2846 -0.04%
日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 106 6.2328 6.2434
2013年来即期升贬值幅度 -0.08% 1年期美元人民币掉期升水<CNY1 950
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离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日
1年期NDF 6.3221/58 6.3270
CNH即期 6.2335/65 6.2408
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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