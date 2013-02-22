《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月22日

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透北京2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:33时,1港元=0.80385人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价( A/B股比 ) 港元) 价 万科 11.32 15.00 0.94 深物业 6.97 5.49 1.58 南玻 8.48 6.44 1.64 深康佳 3.39 2.61 1.62 ST中华 4.19 1.56 3.34 ST中冠 7.34 3.79 2.41 深深宝 8.52 6.71 1.58 深华发 6.43 3.67 2.18 深赤湾 13.34 12.95 1.28 招商地产 26.13 25.80 1.26 特力 6.40 3.94 2.02 飞亚达 7.64 7.11 1.34 一致药业 33.90 33.30 1.27 深深房 3.92 2.89 1.69 ST盛润 9.10 5.44 2.08 深南电 4.41 2.67 2.05 深纺织 8.72 5.92 1.83 方大集团 4.56 2.80 2.03 深国商 14.88 10.40 1.78 深赛格 4.45 2.76 2.01 宝石 12.00 7.85 1.90 小天鹅 10.50 9.49 1.38 粤高速 3.23 2.87 1.40 晨鸣纸业 4.07 3.38 1.50 ST珠江 2.95 2.09 1.76 丽珠 44.93 35.60 1.57 美菱电器 4.32 4.01 1.34 大冷股份 7.80 5.98 1.62 粤电力 6.19 5.42 1.42 佛山照明 7.00 5.74 1.52 江铃汽车 17.69 20.64 1.07 沙隆达 6.29 3.88 2.02 苏常柴 6.71 4.40 1.90 威孚高科 41.45 34.00 1.52 古井贡酒 33.50 25.00 1.67 ST东海 3.57 2.70 1.64 长安汽车 8.10 7.00 1.44 京东方 2.34 1.72 1.69 鲁泰 7.18 7.34 1.22 本钢板材 3.99 2.98 1.67 张裕 48.15 40.83 1.47 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。