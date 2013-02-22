《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
路透北京2月22日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:34时,1美元=6.2351人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价 元) 仪电电子 3.61 0.381 1.52 市北高新 7.84 0.591 2.13 大众交通 5.07 0.608 1.34 永生投资 17.54 1.258 2.24 老凤祥 23.9 2.4 1.60 S中纺机 12.24 0.584 3.36 鼎立股份 11.38 0.689 2.65 氯碱化工 8.49 0.535 2.55 双钱股份 8.97 0.74 1.94 海立股份 7.94 0.594 2.14 浦东金桥 8.69 0.973 1.43 外高桥 9.69 0.893 1.74 ST联华 9.03 0.595 2.43 锦江投资 6.84 0.801 1.37 中路股份 12.52 0.815 2.46 金山开发 8.15 0.514 2.54 海欣股份 5.97 0.464 2.06 耀皮玻璃 6 0.507 1.90 大江股份 4.41 0.31 2.28 上柴股份 12.89 0.832 2.48 丹化科技 12.53 0.988 2.03 上海三毛 7.87 0.779 1.62 友谊股份 8.62 1.36 1.02 上工申贝 7.29 0.522 2.24 上海机电 8.31 1.139 1.17 宝信软件 14.82 1.42 1.67 上海物贸 4.52 0.492 1.47 自仪股份 6.72 0.59 1.83 上海普天 9.12 0.59 2.48 陆家嘴 11.83 1.37 1.38 华新水泥 14.95 1.742 1.38 锦江股份 13.91 1.58 1.41 鄂尔多斯 9.16 1.02 1.44 华电能源 2.64 0.287 1.48 SST天海 7.44 0.513 2.33 大名城 5.89 0.442 2.14 东方通信 4.72 0.419 1.81 黄山旅游 13.4 1.545 1.39 开开实业 10.88 0.841 2.07 海南航空 4.24 0.702 0.97 ST轻骑 4.86 0.293 2.66 振华重工 3.42 0.389 1.41 锦州港 3.59 0.391 1.47 九龙山 3.15 0.371 1.36 凌云股份 7.04 0.615 1.84 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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