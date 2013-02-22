《汇市简讯》美元/日圆整体趋势仍偏下档

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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* 技术面仍维持下档倾向
* 美元/日圆今日触及92.92,周四曾至92.77
* 92.50至92.80间有买盘
* 卖盘在93.50,93.42为日内目前为止高位
* 日圆1个月价平期权在12.6附近,与美元/日圆30日相关性为+0.71.(完)
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港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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