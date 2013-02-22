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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 16:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆整体趋势仍偏下档

0827GMT

* 技术面仍维持下档倾向

* 美元/日圆今日触及92.92,周四曾至92.77

* 92.50至92.80间有买盘

* 卖盘在93.50,93.42为日内目前为止高位

* 日圆1个月价平期权在12.6附近,与美元/日圆30日相关性为+0.71.(完)

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