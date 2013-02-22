香港房地产：政府称将全面上调物业印花税,增幅一倍--财政司司长

路透香港2月22日 - 香港政府再度针对楼市出招,财政司长曾俊华周五宣布,全面上调物业印花税,最高税率将至8.5%,并于明日(23日)起生效.

曾俊华在记者会上指出,香港楼市仍然呈现"亢奋"状态,未来美国经济复苏,可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)提前结束量化宽松,一旦美国升息将加大房地产贷款人的供款压力,加重楼市风险.

他表示,交易金额在200万港元以下的印花税,由现行的100港元调整为交易金额的1.5%;200万港元以上的税率则较现行增加一倍,其中豪宅物业税最高调至8.5%.但首次置业则适用于原先税率.