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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 17:43 BJT

香港房地产：政府称将全面上调物业印花税,增幅一倍--财政司司长

路透香港2月22日 - 香港政府再度针对楼市出招,财政司长曾俊华周五宣布,全面上调物业印花税,最高税率将至8.5%,并于明日(23日)起生效.

曾俊华在记者会上指出,香港楼市仍然呈现"亢奋"状态,未来美国经济复苏,可能令美国联邦储备理事会(美联储,FED)提前结束量化宽松,一旦美国升息将加大房地产贷款人的供款压力,加重楼市风险.

他表示,交易金额在200万港元以下的印花税,由现行的100港元调整为交易金额的1.5%;200万港元以上的税率则较现行增加一倍,其中豪宅物业税最高调至8.5%.但首次置业则适用于原先税率.

政府去年10月宣布上调现行特别印花税(SSD)的税率至最高20%、将SSD适用期由原来的两年延长至三年,并首次引入"买家印花税"(BSD),向非香港永久性居民的任何人士或透过公司名义买入物业的买家征收15%税率等措施,但楼市价量双升走势依旧.(完) (记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)

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