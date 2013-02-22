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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 17:16 BJT

欧洲金融市场: 德国IFO数据公布后欧元与欧股走强,德债期货小跌

路透伦敦2月22日 - 甫公布的德国Ifo景气判断指数优于预期,带动欧元兑美元周五涨至日高,欧洲股市也随之走强,不过德债期货则下跌.

欧元兑美元 日内上涨约0.4%至1.3246,数据公布前报1.3218.

德债期货 微幅下跌,盘中下跌16个跳动点至143.22.

数据公布后欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数 延续涨势,升0.8%至日高1,160.49点.(完)

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