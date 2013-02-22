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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 17:11 BJT

台湾债市: 102/6期10年公债中,证券业卖超4亿台币

路透台北2月22日 - 台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债102/6
A02106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       22.50       19.00       +3.50
     票券业        2.00        1.50       +0.50
     证券业       18.00       22.00       -4.00

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