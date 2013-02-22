台湾债市: 102/2期借券成交19.99亿台币,加权平均利率0.6768%

路透台北2月22日 - 台湾柜台买卖中心公布,周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如 下: 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利 可交易余额 (上日余额) 率 102/2 19.99 0.7000 0.6200 0.6768 181.0 (182.5) 注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,利率单位为%.(完)