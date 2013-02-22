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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 17:15 BJT

台湾债市: 102/2期借券成交19.99亿台币,加权平均利率0.6768%

路透台北2月22日 - 台湾柜台买卖中心公布,周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如
下:
        
      期别       成交值    最高利率    最低利率   加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                          率              
      102/2       19.99      0.7000      0.6200       0.6768       181.0    (182.5) 
 
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,利率单位为%.(完)

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