台湾债市: 102/2期借券成交19.99亿台币,加权平均利率0.6768%

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
路透台北2月22日 - 台湾柜台买卖中心公布,周五等殖成交附条件交易行情相关借券细节如 下: 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利 可交易余额 (上日余额) 率 102/2 19.99 0.7000 0.6200 0.6768 181.0 (182.5) 注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,利率单位为%.(完)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。
--据彭博社报导，周大福珠宝以5.53亿港元从苏富比投得一颗59.6卡的粉红色巨钻“粉红之星”，打破全球所有单一宝石的竞投价格纪录。